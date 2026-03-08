அசத்தும் கென்-ன் யூத் டிரைலர்!

நடிகர் கென் நடிப்பில் உருவான யூத் திரைப்படத்தின் டிரைலர் ரசிகர்களைக் கவர்ந்துள்ளது.
நடிகர் கென் கருணாஸ் கதாநாயகனாக அறிமுகமாகும் திரைப்படம் யூத். இப்படத்தை இவரே இயக்கவும் செய்திருக்கிறார்.
இதில் கதாநாயகியாக அனிஷ்மாவும் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் சுராஜ் வெஞ்சரமூடு உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர்.
படத்தில் இடம்பெற்ற, ‘முட்ட கலக்கி’ பாடல் ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்று ஹிட் அடித்துள்ளது.
இந்த நிலையில், யூத் திரைப்படத்தின் டிரைலரை வெளியிட்டுள்ளனர். பள்ளி மாணவனான கென் 3 பெண்களைக் காதலிக்கும் கதையான இது நகைச்சுவையுடன் கூடிய உணர்வுப்பூர்வமான படமாக உருவாகியுள்ளது. டிரைலர் காட்சிகள் ரசிகர்களிடம் கவனம் பெற்று எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
