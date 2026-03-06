புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!
சுந்தர் சி இயக்கத்தில் நடிகர் விஷால் கூட்டணியில் உருவாகும் திரைப்படம் 'புருஷன்'.
Updated On :6 மார்ச் 2026, 3:32 pm
சென்னை: சுந்தர் சி இயக்கத்தில் நடிகர் விஷால் கூட்டணியில் உருவாகும் திரைப்படம் 'புருஷன்'. நாயகியாக தமன்னா நடித்துள்ளார். இவர்களுடன் யோகி பாபு, வி.டி.வி. கணேஷ் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர்.
படத்தின் படப்பிடிப்பு நடைபெற்று வரும் நிலையில், படக்குழுவினர் மேக்கிங் விடியோ வெளியிட்டுள்ளனர்.
இதனையடுத்து, புருஷன் படத்தின் முதல் நாள் படப்பிடிப்பின் போது எடுக்கப்பட்ட மேக்கிங் விடியோவை படத்தயாரிப்பு நிறுவனம் தனது எகஸ் தளத்தில் வெளியிட்டுள்ளது.
