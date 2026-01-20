செய்திகள்

இயக்குநர் சுந்தர். சி இயக்கத்தில் நடிகர் விஷால் நடிக்கும் திரைப்படத்தின் புதிய அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது.

இயக்குநர் சுந்தர். சி இயக்கத்தில் நடிகர்கள் விஷால், சந்தானம், வரலட்சுமி, அஞ்சலி உள்ளிட்டோர் நடித்த ’மத கஜ ராஜா’ திரைப்படம் கடந்தாண்டு வெளியாகி ரூ. 50 கோடி வரை வசூலித்து வெற்றிப்படமானது.

அடுத்ததாக, நடிகர் ரஜினிகாந்த்தை வைத்து சுந்தர். சி புதிய படத்தை இயக்க ஒப்பந்தமானார். ஆனால், சில காரணங்களால் அப்படத்திலிருந்து சுந்தர். சி விலகினார். இதற்கிடையே, மூக்குத்தி அம்மன் - 2 திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பை முடித்தார்.

தற்போது, நடிகர் விஷாலை நாயகனாக வைத்து புதிய திரைப்படத்தை இயக்கும் பணிகளில் இருக்கிறார். இப்படத்திற்கு இசையமைப்பாளர் ஹிப் ஹாப் ஆதி இசையமைக்கிறார்.

இந்த நிலையில், இப்படத்தின் முதல் பார்வை புரோமோ நாளை (ஜன. 21) மாலை 6 மணிக்கு வெளியாகும் என அறிவித்துள்ளனர்.

சுந்தர்.சி - விஷால் பட அப்டேட்!
