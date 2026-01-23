சினிமா
புருஷன் பட புரோமோ!
இயக்குநர் சுந்தர் சி இயக்கத்தில் நடிகர் விஷால் நாயகனாக நடிக்கும் திரைப்படம் 'புருஷன்'.
இயக்குநர் சுந்தர் சி மற்றும் விஷால் கூட்டணியில் உருவாகும் புதிய திரைப்படத்திற்கு ஹிப்ஹாப் தமிழா ஆதி இசையமைக்கிறார்.
ஆக்ஷன் கலந்த நகைச்சுவைக் கதைக்களத்துடன் உருவாகும் இந்தப் படத்தில் தமன்னா, யோகி பாபு ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.
