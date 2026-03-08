உறியடி விஜயகுமார் நடிக்கும் அறிவு!

நடிகர் உறியடி விஜயகுமார் நாயகனாக நடிக்கும் அறிவு திரைப்படத்தின் போஸ்டர் வெளியாகியுள்ளது.
உறியடி திரைப்படம் மூலம் இயக்குநராகவும் நடிகராகவும் கவனிக்கப்பட்டவர் விஜயகுமார். தொடர்ந்து, உறியடி - 2 மூலம் நல்ல நடிகர் என்கிற பெயரையும் பெற்றார்.
அதன்பின், சில ஆண்டுகள் கழித்து ஃபைட் கிளப் என்கிற திரைப்படத்தின் மூலம் ஆக்சன் நாயகனாக நடித்தார். ஆனால், அப்படம் எதிர்பார்த்த வெற்றியைப் பெறவில்லை.
இந்த நிலையில், இயக்குநர் சத்யசிவா இயக்கத்தில் புதிய திரைப்படமொன்றில் விஜயகுமார் நடித்து வருகிறார்.
மகளிர் நாளை முன்னிட்டு இப்படத்திற்கு, ‘அறிவு’ எனப் பெயரிட்டுள்ளதாக போஸ்டர் வெளியிட்டு படக்குழுவினர் அறிவித்துள்ளனர். இப்படத்திற்கு டி. இமான் இசையமைக்கிறார்.
summary
actor uriyadi vijayakumar's new movie titled as arivu
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
டிரெண்டிங்
கர வெளியீட்டு போஸ்டர்!
மீசையமுறுக்கு 2 டீசர்!
சித்தார்த் நடிக்கும் ரௌடி அண்ட் கோ!
விஜய் தேவரகொண்டா - 14 படத்தின் அறிவிப்பு டீசர்!
வீடியோக்கள்
#t20wc | அஹமதாபாத் அபாயத்தைக் கடக்குமா இந்தியா? Match Preview Analysis | #indvsnz | T20 World Cup |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
#t20wc | பயம் காட்டிய பெத்தெல்: இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியது இந்தியா! | T20 World Cup | #msdhoni
தினமணி வீடியோ செய்தி...
அதிரடியான மேற்கிந்தியத் தீவுகள்: அரையிறுதி செல்லுமா இந்தியா?
தினமணி வீடியோ செய்தி...