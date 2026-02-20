சினிமா
மீசையமுறுக்கு 2 டீசர்!
ஹிப்ஹாப் தமிழா ஆதி இயக்கி நாயகனாக நடிக்கும் மீசையமுறுக்கு 2 திரைப்படத்தின் டீசர் இன்று (வெள்ளிக்கிழமை) வெளியானது.
படத்தில் கருணாஸ், யோகி பாபு, ஆடுகளம் நரேன், பாபா பாஸ்கர், யூடியூபர் ஹர்ஷத் கான் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர்.
