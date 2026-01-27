சித்தார்த் நடிக்கும் ரௌடி அண்ட் கோ!

செய்திகள்

நடிகர் சித்தார்த் நாயகனாக நடிக்கும் ரௌடி அண்ட் கோ திரைப்படத்தின் போஸ்டர் வெளியாகியுள்ளது.

கப்பல் படத்தின் மூலம் கவனம் பெற்ற இயக்குநர் கார்த்திக் ஜி கிரிஷ் இயக்கத்தில் நடிகர் சித்தார்த் நடித்த திரைப்படத்திற்கு ரௌடி அண்ட் கோ எனப் பெயரிட்டுள்ளனர்.

இதில் ராஷி கண்ணா கதாநாயகியாக நடிக்க, யோகி பாபு, ரெடின் கிங்ஸ்லி, சுனில் ரெட்டி, பிராங்க்ஸ்டர் ராகுல் ஆகியோர் நகைச்சுவை கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.

தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி, கன்னடம், மலையாளம் ஆகிய மொழிகளில் பான் இந்தியா அளவில் இப்படம் விரைவில் வெளியாகவுள்ளது. தற்போது, முதல்பார்வை போஸ்டரை வெளியிட்டுள்ளனர்.

