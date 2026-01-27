விஜய் தேவரகொண்டா - 14 படத்தின் அறிவிப்பு டீசர்!

நடிகர் விஜய் தேவரகொண்டா நடிக்கும் அவரது 14வது திரைப்படத்தின் போஸ்டர் வெளியாகியுள்ளது.
இயக்குநர் ராகுல் சங்கிருதயன் இயக்கத்தில் நடிகர் விஜய் தேவரகொண்டா புதிய திரைப்படத்தில் நடித்து வருகிறார். மிகப்பெரிய பட்ஜெட்டில் வரலாற்று பின்னணியில் தயாராகிவரும் இப்படத்தில் நாயகியாக ரஷ்மிகா நடிக்கிறார்.
இந்த நிலையில், இப்படத்திற்கு ரணபலி எனப் பெயரிட்டுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், இப்படம் இந்தாண்டு செப். 11 ஆம் தேதி வெளியாகும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
