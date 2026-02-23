செய்திகள்

விரோஷ்! திருமணத்திற்கு பெயரிட்ட விஜய் தேவரகொண்டா!

திருமணத்திற்கு பெயரிட்ட விஜய் தேவரகொண்டா...
விஜய் தேவரகொண்டா, ரஷ்மிகா மந்தனா
விஜய் தேவரகொண்டா, ரஷ்மிகா மந்தனா
நடிகர் விஜய் தேவரகொண்டா திருமண நிகழ்வுக்கு பெயரிட்ட அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார்.

நடிகர் விஜய் தேவரகொண்டா - ரஷ்மிகா மந்தனா இருவரும் இருவரும் நீண்ட காலமாக காதலித்து வந்த நிலையில், வருகிற பிப். 26 ஆம் தேதி ராஜஸ்தானில் உள்ள உதய்பூர் கோட்டையில் திருமணம் செய்துகொள்கின்றனர்.

இந்தியளவில் கவனிக்கப்படும் இந்த இணையின் திருமண நிகழ்வு பிரம்மாண்டமான முறையில் நடப்பதுடன் நாட்டின் முக்கிய பிரபலங்கள் பலரும் கலந்துகொள்கின்றனர்.

தொடர்ந்து, ஹைதராபாத்தில் மார்ச் 4 ஆம் தேதி பிரமாண்ட திருமண வரவேற்பு நிகழ்ச்சி நடத்தவும் திட்டமிட்டுள்ளார்கள்.

இந்த நிலையில், நடிகர் விஜய் தேவரகொண்டா இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார்.

அதில், ”நாங்கள் திட்டமிடுவதற்கு முன், எங்களுக்கென எதையாவதைச் செய்வதற்கு முன் நீங்கள் அங்கே இருந்தீர்கள். உங்களின் அன்பால் எங்களை ‘விரோஷ்’ (VIROSH) என்றும் அழைத்தீர்கள். அந்த அன்பிற்காக எங்கள் திருமணத்தையும் ‘விரோஷ் கல்யாணம்’ என்று பெயரிடவே விரும்புகிறோம். எப்போதும் உங்களுக்கு எங்களின் அன்பு.” எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

