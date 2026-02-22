சிலம்பரசனை இயக்கும் டியூட் இயக்குநர்?

நடிகர் சிலம்பரசனின் புதிய திரைப்படத்தை இயக்குநர் கீர்த்தீஸ்வரன் இயக்கவுள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
நடிகர் சிலம்பரசன் தற்போது இயக்குநர் வெற்றி மாறன் இயக்கத்தில் அரசன் திரைப்படத்தில் நடித்து வருகிறார். வடசென்னை கதையுடன் தொடர்புடைய கேங்ஸ்டர் படமாக உருவாகி வருகிறது.
அடுத்ததாக, இயக்குநர் அஷ்வத் மாரிமுத்து இயக்கத்தில் சிலம்பரசன் நடிக்கவுள்ளார்.
இந்த நிலையில், டியூட் திரைப்படம் மூலம் கவனம் பெற்ற இயக்குநர் கீர்த்தீஸ்வரன் நடிகர் சிலம்பரசனை வைத்து புதிய திரைப்படத்தை இயக்கவுள்ளதாகவும் இதனை மைத்ரி மூவிஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கவுள்ளதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
சிலம்பரசனின் அடுத்தடுத்த படங்களின் படப்பிடிப்பைப் பொறுத்து இதன் அறிவிப்பு வெளியாகலாம் எனத் தெரிகிறது.
