சமந்தாவின் மா இன்டி பங்காரம் வெளியீட்டுத் தேதி!

நடிகை சமந்தாவின் மா இன்டி பங்காரம் திரைப்படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நடிகை சமந்தா முன்னணி கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ள மா இன்டி பங்காரம் திரைப்படம் கடந்த ஆண்டு வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், சில காரணங்களால் வெளியீடு தள்ளிச் சென்றது.
சந்தோஷ் நாராயணன் இசையில் ஓ பேபி திரைப்படத்தை இயக்கிய நந்தினி ரெட்டி இப்படத்தை இயக்கியுள்ளார். இப்படத்தின் டீசர் டிரைலர் வெளியாகி ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்திருந்தது.
இந்த நிலையில், இப்படம் வருகிற மே 15 ஆம் தேதி வெளியாகவுள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
