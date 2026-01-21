செய்திகள்

சுந்தர் சி - விஷால் - ஹிப்ஹாப் தமிழா கூட்டணி! புருஷன் பட புரோமோ!

சுந்தர் சி இயக்கத்தில் நடிகர் விஷால் நடிக்கும் படத்திற்கு “புருஷன்” எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ளது...
Updated on
1 min read

இயக்குநர் சுந்தர் சி இயக்கத்தில் நடிகர் விஷால் நாயகனாக நடிக்கும் புதிய திரைப்படத்திற்கு “புருஷன்” எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ளது.

மூத்த இயக்குநர் சுந்தர் சி மற்றும் நடிகர் விஷால் கூட்டணியில் உருவாகும் புதிய திரைப்படத்திற்கு இசையமைப்பாளர் ஹிப்ஹாப் தமிழா ஆதி இசையமைக்கின்றார்.

ஆம்பள, ஆக்‌ஷன் ஆகிய திரைப்படங்களைத் தொடர்ந்து மூவரின் கூட்டணி இணைந்துள்ள இந்தப் புதிய படத்தின் அறிவிப்பு கடந்த சில நாள்களுக்கு முன்பு வெளியாகி ரசிகர்களிடையே எதிர்பார்ப்பை உருவாக்கியுள்ளது.

இந்த நிலையில், “புருஷன்” எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ள இந்தப் படத்தின் புரோமோ விடியோவை படக்குழுவினர் இன்று (ஜன. 21) வெளியிட்டுள்ளனர்.

ஆக்‌ஷன் கலந்த நகைச்சுவைக் கதைக்களத்துடன் உருவாகும் இந்தப் படத்தில் நடிகர்கள் தமன்னா, யோகி பாபு ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.

ஏ.ஆர். முருகதாஸ் - சிலம்பரசன் கூட்டணியில் புதிய படம்?
Summary

The film directed by Sundar C, starring actor Vishal in the lead role, has been titled "Purushan".

