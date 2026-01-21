செய்திகள்

ஏ.ஆர். முருகதாஸ் - சிலம்பரசன் கூட்டணியில் புதிய படம்?

சிலம்பரசனின் புதிய திரைப்படம் குறித்து...
இயக்குநர் ஏ.ஆர். முருகதாஸ் இயக்கத்தில் நடிகர் சிலம்பரசன் நடிக்கவுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

நடிகர் சிலம்பரசன் தற்போது இயக்குநர் வெற்றி மாறன் இயக்கத்தில் அரசன் திரைப்படத்தில் நடித்து வருகிறார். வடசென்னை கதையுடன் தொடர்புடைய கேங்ஸ்டர் படமாக உருவாகி வருகிறது.

அடுத்ததாக, இயக்குநர் அஷ்வத் மாரிமுத்து இயக்கத்தில் சிலம்பரசன் நடிக்கவுள்ளார்.

இந்த நிலையில், இயக்குநர் ஏ.ஆர். முருகதாஸ் நடிகர் சிலம்பரசனை வைத்து புதிய திரைப்படத்தை இயக்கவுள்ளதாகவும் இதனை கலைப்புலி தாணு தயாரிக்கவுள்ளதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

