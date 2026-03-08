யூத் டிரைலர்!
கென் கருணாஸ் நாயகனாக அறிமுகமாகும் திரைப்படம் யூத். இப்படத்தை இவரே இயக்கவும் செய்திருக்கிறார்.
Updated On :8 மார்ச் 2026, 5:10 pm
நாயகியாக அனிஷ்மாவும் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் சுராஜ் வெஞ்சரமூடு உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர்.
இந்த நிலையில், யூத் திரைப்படத்தின் டிரைலரை வெளியிட்டுள்ளனர் படக்குழுவினர்.
