சினிமா
முட்ட கலக்கி பாடல்!
நடிகர் கென் கருணாஸ் நாயகனாக அறிமுகமாகும் திரைப்படம் யூத்.
இப்படத்தை இவரே இயக்கவும் செய்துள்ள நிலையில் படத்தில் நாயகியாக அனிஷ்மாவும், முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் சுராஜ் ஆகியோர் நடித்துள்ளனர்.
படம் திரைக்கு வரவுள்ள நிலையில், முட்ட கலக்கி எனப் பெயரிட்டுள்ள முதல் பாடல் வெளியானது.
