யூத் புதிய பாடல்!

யூத் திரைப்படத்தின் மூன்றாவது பாடல்....

Updated On :28 பிப்ரவரி 2026, 2:30 pm

கென் நடித்த யூத் திரைப்படத்தின் மூன்றாவது பாடல் வெளியாகியுள்ளது.

நடிகர் கென் கருணாஸ் கதாநாயகனாக அறிமுகமாகும் திரைப்படம் யூத். இப்படத்தை இவரே இயக்கவும் செய்திருக்கிறார்.

இதில் கதாநாயகியாக அனிஷ்மாவும் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் சுராஜ் வெஞ்சரமூடு உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர்.

இப்படம் மார்ச் 19 ஆம் தேதி வெளியாகவுள்ள நிலையில், இதன் மூன்றாவது பாடலை இன்று வெளியிட்டுள்ளனர். ஆச புள்ள என்கிற கென் எழுதிய இப்பாடலை, ஜிவி பிரகாஷ் இசையமைத்து பாடியுள்ளார்.

