முட்ட கலக்கி - யூத் முதல் பாடல்!

கென் நடிக்கும் யூத் திரைப்படத்தின் முட்ட கலக்கி பாடல் வெளியாகியுள்ளது.
நடிகர் கென் கருணாஸ் கதாநாயகனாக அறிமுகமாகும் திரைப்படம் யூத். இப்படத்தை இவரே இயக்கவும் செய்திருக்கிறார்.
இதில் கதாநாயகியாக அனிஷ்மாவும் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் சுராஜ் வெஞ்சரமூடு உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர்.
இப்படம் மார்ச் வெளியீடாகத் திரைக்கு வரவுள்ள நிலையில், முட்ட கலக்கி எனப் பெயரிட்ட இதன் முதல் பாடலை வெளியிட்டுள்ளனர். கென் எழுதி, பாடிய இப்பாடலுக்கு ஜிவி பிரகாஷ் குமார் இசையமைத்துள்ளார்.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.