கென் கருணாஸின் யூத் வெளியீடு அப்டேட்!

நடிகர் கென் கருணாஸின் யூத் திரைப்படத்தின் வெளியீடு குறித்து தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
நடிகர் கென் கருணாஸ் புதிய திரைப்படத்தை இயக்கி முடித்துள்ளார். பள்ளிகால காதல், குடும்பக் கதையாக உருவான இதில் கதாநாயகனாக கென் நடித்துள்ளார்.
அண்மையில், இப்படத்தின் டீசர் வெளியாகி நல்ல கவனத்தைப் பெற்றது. மேலும், காதலர் நாள் வெளியீடாகத் திரைக்கு வருமென கூறப்பட்டது.
இந்த நிலையில், தயாரிப்பு நிறுவனம் இப்படத்தை மார்ச் மாதம் வெளியிடவுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இதில், சிறை படம் மூலம் கவனிக்கப்பட்ட அனிஷ்மா கதாநாயகியாகவும் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் சுராஜ் வெஞ்சரமூடு உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர்.
