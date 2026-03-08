Dinamani
தமிழ்நாடு

வெல்லும் தமிழ்ப் பெண்களே... உங்கள் முன்னேற்றத்துக்கு அரசு துணை நிற்கிறது: முதல்வர் ஸ்டாலின்

பெண்கள் முன்னேற்றத்துக்கு அரசு துணை நிற்கிறது: முதல்வர் மு. க. ஸ்டாலின் மகளிர் நாள் வாழ்த்து

Updated On :8 மார்ச் 2026, 5:27 am

தமிழக முதல்வர் மு. க. ஸ்டாலின் மகளிர் நாள் வாழ்த்துகளைப் பகிர்ந்து மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தியுள்ளார். அவர் வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்துச் செய்தியில், ‘வெல்லும் தமிழ்ப் பெண்களே... நீங்கள் வெல்வதற்கு உலகும் - உங்களுக்குத் துணை நிற்க அரசும் இருக்கிறது!

தடைகளைத் தகர்த்தெறிந்து தொடர்ந்து முன்னேறுங்கள். உங்களது பயணத்தின் ஒவ்வொரு அடியிலும் உடன்நிற்க நமது அரசு இருக்கிறது... அனைவருக்கும் உங்கள் ஸ்டாலினின் உலக மகளிர் நாள் நல்வாழ்த்துகள்!’ என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Government supports women's advancement: Chief Minister Stalin wishes them on Women's Day

