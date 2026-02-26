நடிகர்கள் மம்மூட்டி மற்றும் மோகன்லால் இணைந்து நடிக்கும் “பேட்ரியாட்” திரைப்படத்தின் புதிய போஸ்டர் வெளியாகியுள்ளது.
மலையாள திரையுலகின் ஜாம்பவான் நடிகர்களான மம்மூட்டி மற்றும் மோகன்லால் இணைந்து நடிக்கும் புதிய படம் “பேட்ரியாட்”. இயக்குநர் மகேஷ் நாராயணன் இயக்கும் இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு அண்மையில் நிறைவடைந்துள்ளது.
நீண்டகாலத்திற்குப் பிறகு மலையாள சினிமாவின் இரண்டு பெரும் நடிகர்களும் இணைந்து நடித்துள்ள இப்படம் மிகப் பெரிய பட்ஜெட்டில் உருவாகியுள்ளது.
மேலும், நடிகர்கள் குஞ்சக்கோ போபன், ஃபஹத் ஃபாசில், நயன்தாரா உள்ளிட்டோரும் இப்படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.
இந்த நிலையில், பேட்ரியாட் திரைப்படத்தின் புதிய போஸ்டரை படக்குழு வியாழக்கிழமை (பிப். 26) வெளியிட்டுள்ளனர். இசையமைப்பாளர் சுஷின் ஷியாம் இசையில் உருவாகியுள்ள இப்படம் வரும் ஏப். 23 அன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகின்றது.
summary
The new poster of the movie “Patriot”, starring famous actors Mammootty and Mohanlal, has been released.
