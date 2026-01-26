பேட்ரியாட் வெளியீட்டுத் தேதி!

செய்திகள்

பேட்ரியாட் திரைப்பட வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிப்பு...
மம்மூட்டி - மோகன்லால் படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மலையாளத்தில் முன்னணி நடிகர்களாக இருக்கும் மம்மூட்டி, மோகன்லால் இணைந்து நடித்துள்ள பேட்ரியாட் படத்தின் படப்பிடிப்பு அண்மையில் முடிவடைந்தது.

இயக்குநர் மகேஷ் நாராயணன் இயக்கத்தில் மிகப்பெரிய பட்ஜெட்டில் உருவான இப்படம் விரைவில் வெளியாகவுள்ளது.

இதில், குஞ்சக்கோ போபன், ஃபஹத் ஃபாசில், நயன்தாரா உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர். அண்மையில், முக்கிய கதாபாத்திரங்களின் போஸ்டர் வெளியானது.

இந்த நிலையில், இப்படம் ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நடிகர் மம்மூட்டி பத்ம பூஷண், மாதவனுக்கு பத்ம ஸ்ரீ!

