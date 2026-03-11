சட்டென்று மாறுது வானிலை பாடல்!
ஜெய் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள சட்டென்று மாறுது வானிலை படத்தின் இரண்டாவது பாடல் வெளியானது.
Updated On :11 மார்ச் 2026, 5:36 pm
நாயகனாக ஜெய், நாயகியாக மீனாட்சி கோவிந்தராஜன் நடிக்கின்றனர். படத்தில் யோகிபாபு, கருடா ராம், ஸ்ரீமன் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.
பாடல் வெளியாகி ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்று சமூக வலைத்தளங்களில் பகிரப்பட்டு வருகிறது.
