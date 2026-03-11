Dinamani
சட்டென்று மாறுது வானிலை பாடல் வெளியீடு!

ஜெய் நடித்துள்ள சட்டென்று மாறுது வானிலை படத்தின் பாடல் வெளியீடு.

News image
சட்டென்று மாறுது வானிலை படத்தின் பாடல் காட்சி
Updated On :11 மார்ச் 2026, 12:40 pm

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் ஜெய் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள சட்டென்று மாறுது வானிலை படத்தின் இரண்டாவது பாடல் வெளியாகியுள்ளது.

இயக்குநர் ஏ.ஆர். முருகதாஸிடம் உதவி இயக்குநராக பணியாற்றிய பாபு விஜய் தயாரித்து இயக்கும் புதிய படம் சட்டென்று மாறுது வானிலை.

இந்தப் படத்தில் நாயகனாக ஜெய், நாயகியாக மீனாட்சி கோவிந்தராஜன் நடிக்கின்றனர். மேலும் யோகிபாபு, கருடா ராம், ஸ்ரீமன் ஆகியோர் இந்தப் படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.

காதல் கதைக்களத்தில் உருவாகும் இந்தப் படத்திற்கு கிரிஷ் கோபாலகிருஷ்ணன் இசையமைக்கிறார். சில நாள்களுக்கு முன்பு இசையமைப்பாளர் தேவா பாடிய முதல் பாடலான ‘அக்கடி’ வெளியாகி நல்ல வரவேற்பைப் பெற்ற நிலையில் இந்தப் படத்தின் இரண்டாவது பாடல் இன்று வெளியாகியுள்ளது.

சட்டென்று மாறுது வானிலை என்ற இந்தப் பாடலை பாடலாசிரியர் சினேகன் எழுதியுள்ளார்.

இந்தப் படம் திரையரங்குகளில் விரைவில் வெளியாகவுள்ளது.

The second single of the film Sattenru Maaruthu Vaanilai starring Jai released.

