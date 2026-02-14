காட்டாளன் படத்தின் முதல் பாடல்: துஷாரா விஜயனா இது?

நடிகை துஷாரா விஜயனின் காட்டாளன் படத்தின் முதல் பாடல் இன்று (பிப்.14) மாலை 6 மணிக்கு வெளியாகவிருக்கிறது.
இந்தப் பாடலில் கவர்ச்சி நடனமாடியிருக்கும் நடிகைகள் யார் என்ற எதிர்பார்ப்பு நிலவி வருகிறது.
சார்பட்டா பரம்பரை படத்தில் அறிமுகமான துஷாரா விஜயன் நட்சத்திரம் நகர்கிறது படத்துக்கு சமீபத்தில் தமிழக அரசின் சிறந்த நடிகைக்கான விருது கிடைத்தது.
நடிகர் ரஜினியுடன் வேட்டையன் படத்தில் நடித்த துஷாரா தனுஷின் ராயன் படத்தில் நடித்து கவனம் பெற்றார். கடைசியாக வீர தீர சூரன் - 2 படத்தில் நடித்திருந்தார்.
தமிழில் முன்னணி நடிகையாக இருக்கும் துஷாரா தற்போது மலையாளத்திலும் அறிமுகமாகியுள்ளார்.
க்யூப்ஸ் இன்டர்நேஷனல் தயாரிக்கும் இந்தப் படத்தை பால் ஜியார்ஜ் இயக்கியுள்ளார்.
காட்டாளன் எனும் பான் இந்திய திரைப்படம் விரைவில் திரைக்கு வரவிருக்கிறது. அங்கமாலி டையரிஸ் படத்தில் பிரபலமான ஆண்டனி வர்கீஸ் இந்தப் படத்தில் நாயகனாக நடித்துள்ளார்.
பான் இந்திய மொழிகளில் உருவாகும் இந்தப் படத்துக்கு காந்தாரா இசையமைப்பாளர் பி. அஜனீஷ் லோக்நாத் இசையமைக்கிறார்.
இந்தப் படத்தின் முதல் பாடலில் இரு நடிகைகள் பின்புறமாக திரும்பி நிற்கும் போஸ்டர் வெளியாகி எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இந்தப் போஸ்டரில் இருப்பது நடிகை துஷாரா விஜயனா என கமெண்ட்ஸ்களில் ரசிகர்கள் கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர்.
The first song from actress Dushara Vijayan's film Kattalan is set to be released this evening (6 pm).
