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மலையாள நடிகர் சலீம் குமார் மருத்துவமனையில் அனுமதி! வென்டிலேட்டர் உதவியுடன் சிகிச்சை!

பிரபல மலையாள நடிகர் சலீம் குமார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்...

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மலையாள நடிகர் சலீம் குமார் - Instagram

Updated On :6 ஜூன் 2026, 12:46 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

பிரபல மலையாள நடிகர் சலீம் குமார் திடீர் உடல்நிலைக் கோளாறால் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

கேரளத்தில், பிரபல மலையாள நடிகர் சலீம் குமாருக்கு இன்று (ஜூன் 6) காலை திடீரென உடல்நிலைக் கோளாறு ஏற்பட்டதைத் தொடர்ந்து, உடனடியாக அவர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

இதனைத் தொடர்ந்து, சலீம் குமாருக்கு வென்டிலேட்டர் உதவியுடன் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருவதாகவும், அவரது உடல்நிலைக் குறித்து பின்னர் தெளிவான விளக்கம் அளிக்கப்படும் எனவும் மருத்துவமனை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

கேரளத்தின் முன்னணி நகைச்சுவை மற்றும் குணச்சித்திர நடிகராக அறியப்படும் சலீம் குமாருக்கு, கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கல்லீரல் மாற்று அறுவைச் சிகிச்சை செய்யப்பட்டது.

கடந்த 2010 ஆம் ஆண்டு தேசிய விருது வென்ற நடிகர் சலீம் குமார் நடந்து முடிந்த சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் காங்கிரஸ் தலைமையிலான ஐக்கிய ஜனநாயகக் கூட்டணிக்கு ஆதரவளித்து பிரசாரம் மேற்கொண்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Malayalam actor Salim Kumar has been admitted to the hospital due to a sudden health issue.

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