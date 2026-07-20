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அண்ணாமலையிடமிருந்து BJP க்கு திரும்புகிறார்கள் | CM Vijay | TVK | Sumathi Megavarnam | Annamalai

அண்ணாமலையின் புதிய இயக்கம் பற்றி பாஜக செய்தித்தொடர்பாளர் சுமதி மேகவர்ணம் கூறியவை

Updated On :20 ஜூலை 2026, 4:16 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

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