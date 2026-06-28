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தமிழ்நாடு

குறைவான அனுபவம்; ஆனால், குதிரை பேரத்தில் வேகம்: வானதி சீனிவாசன்

தவெக அரசு குதிரை பேரத்தில் ஈடுபடுவதாக பாஜக தலைவர் வானதி சீனிவாசன் கூறியது குறித்து...

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முதல்வர் விஜய் | வானதி சீனிவாசன் - கோப்புப் படம்

Updated On :28 ஜூன் 2026, 3:44 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தவெக அரசு குதிரை பேரத்தில் ஈடுபடுவதாக பாஜக தேசிய மகளிரணித் தலைவர் வானதி சீனிவாசன் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

கோவையில் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் வானதி சீனிவாசன் பேசியதாவது, "மற்ற கட்சிகளில் அதிருப்தியடைந்தவர்கள், தங்களுக்கு எதிர்காலம் இல்லை என நினைப்பவர்கள், கட்சிக்குள் பிரச்னையில் இருப்பவர்களெல்லாம் ஆளுங்கட்சிக்குச் செல்வது என்பது வழக்கம். அதுமட்டுமின்றி, யார் ஆட்சிக்கு வந்தாலும், மற்ற கட்சிகளிலிருந்து ஆளுங்கட்சிக்குச் செல்வதும் சாதாரணமாகவே இருக்கும்.

தங்களுடைய எம்எல்ஏ-க்களை உருவாக்க வேண்டும் என்பதற்காக, அவர்கள் (தவெக) ஆட்சியமைத்த குறைவான காலத்திலேயே, திட்டமிட்டு எம்எல்ஏ-க்களை ராஜிநாமா செய்யவைத்து, அவர்களின் சின்னத்தில் நிற்கவைக்க முயற்சிக்கின்றனர். இது குதிரை பேரம் இல்லாமல் வேறென்ன பேரம்?

இந்த அரசு குறைவான அனுபவம் இருந்தாலும், குதிரை பேரத்தில் இவ்வளவு வேகமாகச் செயல்படுவதைப் பார்த்தால், இவர்கள் ஜனநாயக ரீதியாகச் செயல்படுகிறார்களா என்ற சந்தேகம் எழுகிறது" என்று தெரிவித்தார்.

Summary

BJP Leader Vanathi Srinivasan has accused the TVK government of engaging in horse-trading

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