என்னை வைத்தே திமுக கூட்டணியை உடைக்க முயற்சித்தனர்: திருமாவளவன்

தன்னை வைத்தே திமுக கூட்டணியை உடைக்க முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டதாக விசிக தலைவர் திருமாவளவன் கூறியுள்ளார்.
திருச்சியில் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் திருமாவளவன் பேசியதாவது, "திமுக கூட்டணியைப் பாதுகாக்க வேண்டும் என்ற பொறுப்புணர்வுடன் இயங்கிய கட்சி விசிக. தேர்தலுக்கு முன்பே திமுக கூட்டணியை உடைப்பதற்குப் பலரும் முயற்சித்தார்கள்.
என்னை வைத்தே உடைக்கும் முயற்சியும் நடந்தது. நான் அதற்கு இணங்கவில்லை.
தேர்தலுக்குப் பின்னர் இந்தக் கூட்டணியைக் கட்டிக் காப்பாற்ற வேண்டிய பொறுப்பு, என்னைப் போன்றவர்களுக்கு இல்லை. அந்த வலிமை எனக்கில்லை.
ஆகவே, இதுகுறித்து பதில்கூற வேண்டிய பொறுப்பு திமுக தலைமைக்குத்தான் உள்ளது" என்று தெரிவித்தார்.
Summary
VCK Cheif Thirumavalavan has stated that attempts were made to break the DMK alliance by using him
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