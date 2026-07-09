முதல்வர் தலைமையில் எஸ்சி, எஸ்டி விழிப்புணர்வுக் குழுவில் திருமாவளவன், ஆ. ராசா?

பட்டியலின, பழங்குடியினருக்கான விழிப்புணர்வு மற்றும் கண்காணிப்பு குழுவில் விசிக தலைவர் திருமாவளவன், திமுக எம்.பி. ஆ. ராசா இடம்பெற்றுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
பட்டியலின, பழங்குடியினருக்கான விழிப்புணர்வு மற்றும் கண்காணிப்புக் குழுவை தமிழ்நாடு அரசு மறுசீரமைத்து உத்தரவிட்டுள்ளது.
மேலும், முதல்வர் விஜய் தலைமையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள இந்தக் குழுவில் பட்டியலின, பழங்குடியின எம்.பி.க்கள், எம்எல்ஏ-க்கள் உறுப்பினர்களாகச் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர்.
விசிக தலைவர் திருமாவளவன், திமுக எம்.பி. ஆ. ராசா, அதிமுக எம். தனபால், விசிகவின் ரவிக்குமார் உள்ளிட்டோரும் இந்தக் குழுவில் இடம்பெற்றுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
Summary
VCK Chief Thirumavalavan and DMK MP A. Raja in the SC/ST monitoring committee headed by the CM Vijay?
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