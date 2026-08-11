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தமிழ்நாடு

திமுக - பாஜக கூட்டணி உருவாகிறதா? வானதி சீனிவாசன் பதில்

திமுக - பாஜக கூட்டணி உருவாகிறதா என்ற கேள்விக்கு வானதி சீனிவாசன் பதில்...

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வானதி சீனிவாசன் - ENS

Updated On :11 ஆகஸ்ட் 2026, 3:50 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

அரசியலில் நிரந்தர நண்பர்களும் இல்லை, எதிரிகளும் இல்லை என்று பாஜக மூத்த தலைவர் வானதி சீனிவாசன் தெரிவித்தார்.

தமிழகத்தில் முதல்வர் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசு அமைந்தபிறகு அரசியல் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு வருகின்றன. அதிமுகவில் இருந்து முன்னாள் அமைச்சர்கள் உள்பட பலரும் தவெகவில் இணைந்தனர்.

மேலும் திமுகவும் பாஜகவும் இணையும் என்று தவெக தரப்பில் பலர் கூறி வருகின்றனர்.

இந்நிலையில் "அரசி​யலில் எதிரி, நண்பர் என்று யாருமே கிடையாது. தமிழகத்​துக்கு எது நல்​லதோ, அது எங்​கிருந்து வந்​தாலும் நாங்​கள் அதை கண்​டிப்​பாக ஆமோ​திப்​போம், வரவேற்​போம்" என்று திமுக எம்.பி. கனிமொழி சோமு கூறியிருந்தார்.

தொடர்ந்து இதுபற்றிய கேள்விக்கு பதிலளித்த பாஜக மூத்த தலைவர் வானதி சீனிவாசன், 'அரசியலில் நிரந்தர நண்பர்களும் இல்லை, நிரந்தர எதிரிகளும் இல்லை' என்று அதே பதிலைக் கூறினார்.

மேலும், "திமுக - பாஜக கூட்டணி உருவாகும்போது சொல்வார்கள். உருவாகும் முன்பே நீங்களே கூட்டணியை உருவாக்கிவிடுவீர்கள்போல" என்றார்.

Summary

Is a DMK-BJP alliance? Vanathi Srinivasan responds

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