எல்ஐகே ஓடிடி தேதி!

எல்ஐகே படத்தின் ஓடிடி வெளியீடு தொடர்பாக....

எல்ஐகே படத்தின் போஸ்டர். - படம்: எக்ஸ்

Updated On :1 மே 2026, 9:54 am

நடிகர் பிரதீப் ரங்கநாதன் நடிப்பில் வெளியான எல்ஐகே திரைப்படத்தின் ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

விக்னேஷ் சிவன் இயக்கத்தில் நடிகர்கள் பிரதீப் ரங்கநாதன், கிருத்தி ஷெட்டி, சீமான் உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் உருவான திரைப்படம் எல்ஐகே.

முற்றிலும் ஏஐ, ரோபோ தொழில்நுட்ப விஷயங்களைக் கொண்டு கதையாக உருவான இப்படம் கடந்த ஏப். 10 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது.

வசூல் ரீதியாக இப்படம் ரூ. 50 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்துள்ளதாகக் கூறப்பட்டாலும், படத்துக்கு கலவையான விமர்சனங்களையே பெற்றது.

இந்த நிலையில், எல்ஐகே திரைப்படம் அமேசான் பிரைம் ஓடிடி தளத்தில் மே 6 ஆம் தேதி வெளியாகவுள்ளதாக அதிகாரபூர்வமாக அறிவித்துள்ளனர்.

The OTT release date for the movie LIK

தொடர்புடையது

ஓடிடியில் எல்ஐகே எப்போது?

எல்ஐகே படத்தின் தீமா தீமா பாடல் விடியோ!

தீமா... தீமா... தேறுமா? பிரதீப் ரங்கநாதனின் எல்ஐகே - திரை விமர்சனம்!

எல்ஐகே டிரைலர்!

Dinamani வார ராசிபலன்! | May 3 முதல் 9 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope
6 மணி நேரங்கள் முன்பு
Podcast | Exit Polls சொல்வது நடக்குமா? | News and Views | Epi - 30
22 மணி நேரங்கள் முன்பு
Kara Movie Review | Dhanush - Vignesh Raja கூட்டணி வெல்லுமா? | Dinamani Talkies
22 மணி நேரங்கள் முன்பு
குடிநீர் குழாய் வேண்டாம்!! ஊற்றுத்தண்ணீரை விரும்பும் கிராம மக்கள்! | Pudukottai
29 ஏப்ரல் 2026