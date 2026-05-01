உன்னை நம்பி இந்த நாடு காத்திருக்கு! விஜய் படத்துடன் பாடலைப் பகிர்ந்த இளையராஜா!

விஜய் நடித்துள்ள இது எங்கள் நீதி படத்தின் பாடலை இளையராஜா பகிர்ந்திருப்பது குறித்து...

விஜய் | இளையராஜா - கோப்புப் படம்

Updated On :1 மே 2026, 9:37 am

தவெக தலைவர் விஜய் நடித்துள்ள இது எங்கள் நீதி படத்தின் பாடலை இசையமைப்பாளர் இளையராஜா பகிர்ந்திருப்பது பேசுபொருளாகியுள்ளது.

தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் நடிகரும் தவெக தலைவருமான விஜய் போட்டியிடும் நிலையில், அவருக்கு திரைத் துறையினர் ஆதரவு பெருமளவில் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இந்த நிலையில், விஜய்யின் சிறுவயதில் நடித்திருந்த 'இது எங்கள் நீதி' படத்தின் 'சின்ன தம்பி உன்னை நம்பி இந்த நாடு காத்திருக்கு' எனும் பாடலை இசையமைப்பாளர் இளையராஜா தனது யூடியூப் பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ளார்.

இசையமைப்பாளர் இளையராஜா பகிர்ந்துள்ள இது எங்கள் நீதி படத்தின் பாடல்

இசையமைப்பாளர் இளையராஜா பகிர்ந்துள்ள இது எங்கள் நீதி படத்தின் பாடல் - யூடியூப் | இளையராஜா

தேர்தலில் விஜய் போட்டியிடும் நிலையில், அவரது படத்துடன் நாடு காத்திருக்கு எனும் வரிகளுடன் பாடலைப் பகிர்ந்திருப்பது, சமூக ஊடகங்களில் வைரலாகி வருகிறது. இதன் மூலம் விஜய்யின் அரசியல் வருகைக்கு இளையராஜா ஆதரவு தெரிவிக்கிறாரா என்றும் இணையவாசிகள் கேள்வியெழுப்பி வருகின்றனர்.

Isaignani Ilaiyaraaja Shares a Vijay Song from Ithu Engal Needhi film

ஜனநாயகக் கடமையாற்றிய திரை பிரபலங்கள்!

என் வாழ்வில் மறக்க முடியாத இடத்தில் இருப்பவர் ஆஷா போஸ்லே: இளையராஜா

இளையராஜா சரியாக பேசுவதில்லை: கங்கை அமரன் ஆதங்கம்

கங்கை அமரன் படத்திற்கு இசையமைக்கும் இளையராஜா!

