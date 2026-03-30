கங்கை அமரன் படத்திற்கு இசையமைக்கும் இளையராஜா!

லெனின் பாண்டியன் படத்திற்கு இளையராஜா இசை...

இளையராஜா

Updated On :30 மார்ச் 2026, 1:00 pm

இசையமைப்பாளர் இளையராஜா லெனின் பாண்டியன் திரைப்படத்திற்கு இசையமைக்கிறார்.

மறைந்த நடிகர் சிவாஜியின் பேரனும் ராம்குமாரின் மகனுமான தர்ஷன் கணேசன் நாயகனாக நடிக்கும் புதிய திரைப்படம் லெனின் பாண்டியன். இப்படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் கங்கை அமரனும் நடிகை ரோஜாவும் நடிக்கின்றனர்.

டிடி பாலச்சந்திரன் இயக்கத்தில் உருவான இப்படம் விரைவில் திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது.

இந்த நிலையில், இப்படத்திற்கு இசையமைப்பாளர் இளையராஜா இசையமைக்க உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

