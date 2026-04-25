Dinamani
ராஜஸ்தானுக்கு எதிரான ஐபிஎல் ஆட்டத்தில் ஹைதராபாத் அணி முதலில் பந்துவீச்சுடெல்லி வீரர் லுங்கி இங்கிடிக்கு தலையில் காயம்! ஆம்புலன்ஸில் அழைத்துச் செல்லப்பட்டார் தெலங்கானா மேலவை உறுப்பினராகிறார் அசாருதீன்: ஆளுநர் ஒப்புதல்!மக்கள் எதிர்பார்த்த விடுதலை மே 4-ல் கிடைக்கும்: நிர்மல் குமார்அதானி நிறுவனத்தின் உண்மையான பெயர் மோதானி: ராகுல் கடும் தாக்குதிமுகவே மீண்டும் ஆட்சி; விஜய்யால் அரசியல் சூழல் மாறும்: திருமாவளவன்நீட் தேர்வுக்கான ஹால் டிக்கெட் வெளியீடு எப்போது? என்டிஏ அறிவிப்புஎச்-1பி விசாவுக்கு 3 ஆண்டுகள் தடை? டிரம்ப் அரசு புதிய மசோதா!வாக்குச்சாவடியாகும் பள்ளிகளை சுத்தம் செய்வது யார் பொறுப்பு?
/
செய்திகள்

லெனின் பாண்டியன் படத்தின் முதல் பாடல் எப்போது?

லெனின் பாண்டியன் படத்தின் முதல் பாடல் குறித்த அறிவிப்பு தொடர்பாக....

News image

லெனின் பாண்டியன் போஸ்டர். - படம்: எக்ஸ்

Updated On :25 ஏப்ரல் 2026, 1:43 pm

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

சிவாஜி பேரன் நடிப்பில் உருவான லெனின் பாண்டியன் திரைப்படத்தின் முதல் பாடல் எப்போது வெளியாகும் என்ற அறிவிப்பை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது.

மறைந்த நடிகர் சிவாஜியின் பேரனும் ராம்குமாரின் மகனுமான தர்ஷன் கணேசன் நாயகனாக நடிக்கும் புதிய திரைப்படம் லெனின் பாண்டியன்.

இப்படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் கங்கை அமரனும் நடிகை ரோஜாவும் நடித்துள்ளனர். டிடி பாலச்சந்திரன் இயக்கத்தில் உருவான இப்படம் விரைவில் திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது.

சத்யஜோதி பிலிம்ஸ் சார்பில் செந்தில் தியாகராஜன், அர்ஜுன் தியாகராஜன் தயாரித்துள்ள இப்படத்துக்கு இளையராஜா இசையமைத்துள்ளார்.

மணல் கொள்ளையை எதிர்க்கும் காவலரின் கதையாக இப்படம் உருவாகி இருப்பதாகக் கூறப்படும் நிலையில், அண்மையில் இப்படத்தின் டிரைலர் வெளியானது.

இந்த நிலையில், லெனின் பாண்டியன் படத்தின் முதல் பாடலான ‘உன்னை நம்பி’ பாடல் வரும் ஏப். 27 ஆம் தேதி வெளியாகும் என்று படக்குழு அதிகாரப்பூர்வமாக தெரிவித்துள்ளது.

An announcement has been released regarding when the first song from the film Lenin Pandian starring Sivaji's grandson will be released.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தினமணி செய்திச் சேவை

தினமணி செய்திச் சேவை

