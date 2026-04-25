குடும்பக் கதையில் நடிக்கும் கவின்!

ஹாய் படத்தைத் தொடர்ந்து, குடும்பத்தை மையப்படுத்தி எடுக்கப்படும் புதிய படத்தில் நடிகர் கவின் நடிக்கவுள்ளார்.
அறிமுக இயக்குநர் விஷ்ணு எடவன் இயக்கத்தில், நடிகர்கள் கவின் மற்றும் நயன்தாரா இணைந்து நடித்துள்ள புதிய திரைப்படம் ’ஹாய்’.
இசையமைப்பாளர் ஜென் மார்டின் இசையில் உருவாகியுள்ள இப்படத்தை, ‘7 ஸ்கிரீன் ஸ்டுடியோஸ்’ மற்றும் இயக்குநர் விக்னேஷ் சிவனின் ‘ரௌடி பிக்சர்ஸ்’ ஆகிய நிறுவனங்கள் இணைந்து தயாரிக்கின்றன. இந்தப்படம் விரைவில் திரைக்கு வரவுள்ளது.
இதனைத் தொடர்ந்து கவினின் 11-வது திரைப்படத்தை பியாண்ட் பிக்சர்ஸ் சார்பில் ஜெயவர்தனன் தயாரிக்கிறார்.
இந்தப் படத்தை பார்க்கிங் படத்தின் இயக்குநர் ராம்குமார் பாலகிருஷ்ணனிடம் உதவி இயக்குநராக இருந்த பிரவீன் பரம சிவன் இயக்குகிறார். குடும்பத்தை மையப்படுத்தி இப்படம் எடுக்கப்படுகிறது.
இதன் படப்பிடிப்பு மே மாத இறுதியில் தொடங்குகிறது. இப்படத்தில் நடிக்கவுள்ள பிற நடிகர்கள், மற்ற அறிவிப்புகள் பின்னர் வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Summary
Following the film Haai, actor Kavin is set to star in a new family-centric movie.
