ஏஜிஎஸ் உடன் இணைந்த சந்தானம்..! புதிய படம் அறிவிப்பு!

நடிகர் சந்தானம் நடிக்கும் புதிய படத்தின் அப்டேட் குறித்து...

News image

லவ் பைட் படத்தின் போஸ்டர். - படம்: எக்ஸ் / ஏஜிஎஸ் புரடக்‌ஷன்ஸ்.

Updated On :42 நிமிடங்கள் முன்பு

நடிகர் சந்தானம் நடிக்கும் புதிய படத்தின் அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது. ஏஜிஎஸ் தயாரிப்பில் உருவாகும் இந்தப் படத்துக்கு ‘லவ் பைட்’ - (Love Bite) எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ளது.

இந்தப் படத்தினை கான்ஜூரிங் கண்ணப்பா படத்தை இயக்கிய செல்வின் ராஜ் சேவியர் இயக்குகிறார்.

நகைச்சுவை நடிகராக இருந்து முதன்மை நாயகனாக சந்தானம் வல்லவனுக்குப் புல்லும் ஆயுதம் படத்தில் மாறினார். தில்லுக்கு துட்டு, ஏ1, டிடி ரிட்டென்ஸ் என பல வெற்றிப் படங்களில் நடித்துள்ளார்.

கடைசியாக இவரது நடிப்பில் டெவிஸ் டபுள் நெக்ஸ்ட் லெவல் என்ற படம் வெளியானது. சர்வர் சுந்தரம் படம் வெளியாகமலேயே இருக்கிறது.

இந்த நிலையில், மிகப்பெரிய தயாரிப்பு நிறுவனமான ஏஜிஎஸ் தயாரிப்பின் 29ஆவது படத்தில் சந்தானம் நடித்து வருகிறார். லவ் பைட் என்ற இந்தப் படமும் பேய்ப் படமாக இருக்கும்போல் போஸ்டர் வெளியாகியுள்ளது.

AGS 29 film with Santhanam titled as Love Bite

