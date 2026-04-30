கீர்த்தி சுரேஷ், மிஷ்கின் படத்தின் பெயர் அறிவிப்பு!

News image

முதல் பார்வை போஸ்டர் - X

Updated On :30 ஏப்ரல் 2026, 6:26 am

நடிகை கீர்த்தி சுரேஷும் இயக்குநரும் நடிகருமான மிஷ்கினும் நடித்துள்ள புதிய படத்தின் பெயர் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஜீ ஸ்டூடியோஸ், ட்ரம்ஸ்டிக் புரடக்‌ஷன்ஸ் தயாரிப்பில் கீர்த்தி சுரேஷ் நடிக்கும் புதிய படத்தின் படப்பிடிப்பு கடந்த செப்டம்பரில் பூஜையுடன் தொடங்கியது.

வெடிக்காரன்பட்டி எஸ் சக்திவேல் மற்றும் உமேஷ் குமார் பன்சால் தயாரிப்பில், அறிமுக இயக்குநர் பிரவீன் எஸ். விஜய் இயக்கத்தில் உருவாகும் இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு விரைவில் நிறைவடையவுள்ளது.

கோர்ட் ரூம் டிராமாவாக உருவாகும் இப்படத்தில் கீர்த்தி சுரேஷ் முதன்மைப் பாத்திரத்திலும், எதிர் தரப்பு வழக்கறிஞராக மிஷ்கினும் நடித்து வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில், படத்தின் முதல் பார்வை போஸ்டரும் படத்தின் பெயரையும் படக்குழுவினர் வியாழக்கிழமை வெளியிட்டுள்ளனர்.

இந்த படத்துக்கு “சத்தியவான் சாவித்திரி” என்று பெயர் வைக்கப்பட்டுள்ளது.

Story image

முதல் பார்வை போஸ்டரை இன்ஸ்டாகிராமில் வெளியிட்டுள்ள கீர்த்தி சுரேஷ், யாராலும் தடுத்து நிறுத்த முடியாத சக்தி, தற்போது அவளுடைய ஆட்டம் எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இந்த படத்தில், ஹார்ட்பீட் சாருகேஷ், பாலசரவணன், பாலாஜி சக்திவேல், ஆர். சுந்தர்ராஜன், மாலா பார்வதி, தீபா, ஏ.வெங்கடேஷ், ஸ்டில்ஸ் பாண்டியன் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் இணைந்து நடிக்கின்றனர்.

Keerthy Suresh and Mysskin's Film Title Announced!

தொடர்புடையது

கீர்த்தி சுரேஷ், மிஷ்கின் படத்தின் தலைப்பு, முதல்பார்வை போஸ்டர் அப்டேட்!

கீர்த்தி சுரேஷ், மிஷ்கின் படத்தின் தலைப்பு, முதல்பார்வை போஸ்டர் அப்டேட்!

மஞ்சள் சுடிதாரில் கீர்த்தி சுரேஷ் வாக்களித்தார்!

மஞ்சள் சுடிதாரில் கீர்த்தி சுரேஷ் வாக்களித்தார்!

பாட்ஷா பட இயக்குநரின் சாருகேசி படத்தில் ரம்யா பாண்டியன்!

பாட்ஷா பட இயக்குநரின் சாருகேசி படத்தில் ரம்யா பாண்டியன்!

சுரேஷ் ரெய்னாவை ஞாபகப்படுத்தும் சர்ஃபராஸ் கான்..! சிஎஸ்கே ரசிகர்களிடையே பெருகும் ஆதரவு!

சுரேஷ் ரெய்னாவை ஞாபகப்படுத்தும் சர்ஃபராஸ் கான்..! சிஎஸ்கே ரசிகர்களிடையே பெருகும் ஆதரவு!

வீடியோக்கள்

குடிநீர் குழாய் வேண்டாம்!! ஊற்றுத்தண்ணீரை விரும்பும் கிராம மக்கள்! | Pudukottai
வீடியோக்கள்

குடிநீர் குழாய் வேண்டாம்!! ஊற்றுத்தண்ணீரை விரும்பும் கிராம மக்கள்! | Pudukottai

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

16 மணி நேரங்கள் முன்பு
த்ரிஷ்யம் 3 டீசர்!
வீடியோக்கள்

த்ரிஷ்யம் 3 டீசர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

17 மணி நேரங்கள் முன்பு
எல்லா டீமும் ஏன் தப்பு தப்பா விளையாடுறாங்க..?
வீடியோக்கள்

எல்லா டீமும் ஏன் தப்பு தப்பா விளையாடுறாங்க..?

தினமணி செய்திச் சேவை

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
பில்லா ரீ-ரிலீஸ் டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

பில்லா ரீ-ரிலீஸ் டிரைலர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

28 ஏப்ரல் 2026