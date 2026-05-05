ரத்ன குமாரின் 29 படத்தின் புரோமோ விடியோ!

இயக்குநர் ரத்ன குமார் இயக்கத்தில் உருவாகும் 29 என்ற திரைப்படத்தின் புதிய புரோமோ விடியோ வெளியாகியுள்ளது.
மேயாத மான் படத்தின் மூலம் பிரபலமான இயக்குநர் ரத்ன குமார் இயக்கத்தில் உருவான 29 திரைப்படம் வருகிற மே 8 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது.
நாயகனாக விது நடிக்க, நாயகியாக ப்ரீத்தி அஸ்ரானி நடித்துள்ளனர். நடிகர் விது ஜிகர்தண்டா - 2, ரெட்ரோ திரைப்படங்களில் வில்லனாக நடித்து பிரபலமானார்.
இந்த நிலையில், இந்தப் படத்தின் புரோமோ விடியோ வெளியாகியுள்ளது. கடைசியாக குளுகுளு என்ற படத்தினை இயக்கினார்.
மாஸ்டர், லியோ படங்களில் திரைக்கதை எழுத உதவியவர் கருப்பு, சர்தார் 2, கராத்தே பாபு ஆகிய படங்களிலும் கதை எழுதியிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
