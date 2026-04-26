பொல்லாத ஆசைகள்... 29 புதிய பாடல்!

ரத்னகுமார் இயக்கிய 29 திரைப்படத்தின் புதிய பாடல் அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.
மேயாத மான் படத்தின் மூலம் பிரபலமான இயக்குநர் ரத்னகுமார் இயக்கத்தில் புதிய திரைப்படம் உருவாகியுள்ளது. இதற்கு 29 எனப் பெயரிட்டுள்ளனர்.
இயக்குநர்கள் லோகேஷ் கனகராஜ், கார்த்திக் சுப்புராஜ் கூட்டுத் தயாரிப்பில் உருவான இதில் நாயகனாக விது நடிக்க, நாயகியாக ப்ரீத்தி அஸ்ரானி நடித்துள்ளனர். நடிகர் விது ஜிகர்தண்டா - 2, ரெட்ரோ திரைப்படங்களில் வில்லனாக நடித்து பிரபலமானவர்.
இப்படத்தின் மேன்சன் குத்து, பூ பாடல் ஆகியவை வெளியாகி கவனம் பெற்றது.
இந்த நிலையில், 29-ன் நான்காவது பாடலான பொல்லாத ஆசைகள் பாடல் நாளை (ஏப். 27) வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. உமா தேவி எழுதிய இப்பாடலுக்கு சான் ரோல்டன் இசையமைத்துள்ளார்.
The announcement for a new song from the film 29 directed by Rathnakumar, has been released.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
தொடர்புடையது
கன்னக்குழியா... ஹாய் முதல் பாடல்!
29 வெளியீட்டுத் தேதி!
கவனம் ஈர்க்கும் பூ பாடல்!
கருப்பு 3-வது பாடல்!
வீடியோக்கள்
கன்னக்குழியா பாடல்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
மண்டாடி படப்பிடிப்பு நிறைவு!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
வெற்றி உற்சாகத்தில் ஆர்சிபி கோலி | IPL 2026 | RCB | GT | RCB VS GT | Virat kohli
தினமணி செய்திச் சேவை
வாக்கு சதவீதம் உயர்வுக்கு Vijay காரணமா?
தினமணி செய்திச் சேவை