Dinamani
திமுக தோற்க வேண்டும் என ராகுல் நினைக்கிறார்: அண்ணாமலை பேச்சுதொகுதி மறுவரையறை! தமிழ்நாட்டில் நாளை கருப்புக் கொடிப் போராட்டம்! - மு.க. ஸ்டாலின் அறிவிப்பு திமுக எம்பிக்களுடன் முதல்வர் ஸ்டாலின் ஆலோசனை! ஏப். 17ல் ஆண்டிபட்டியில் 6-ம் கட்ட பிரசாரத்தைத் தொடங்குகிறார் முதல்வர்!உதயநிதி சொத்து விவரம்: வருமானவரித் துறை அறிக்கை தாக்கல் செய்ய உத்தரவு!பிகார் முதல்வராக பதவியேற்றார் சாம்ராட் சௌதரி!தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 800, வெள்ளி கிலோ ரூ. 10,000 உயர்வு!வானதி சீனிவாசனுக்கு ஆதரவாக தில்லி முதல்வர் ரேகா குப்தா பிரசாரம்!நாகா்கோவிலில் இன்று பிரதமா் மோடி சாலைப் பேரணி
/
செய்திகள்

கவனம் ஈர்க்கும் பூ பாடல்!

பூ பாடல் யூடியூபில் வெளியானது...

News image
Updated On :15 ஏப்ரல் 2026, 7:31 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ரத்னகுமார் இயக்கிய 29 திரைப்படத்தின் புதிய பாடல் வெளியாகியுள்ளது.

மேயாத மான் படத்தின் மூலம் பிரபலமான இயக்குநர் ரத்னகுமார் இயக்கத்தில் புதிய திரைப்படம் உருவாகியுள்ளது. இதற்கு 29 எனப் பெயரிட்டுள்ளனர்.

இயக்குநர்கள் லோகேஷ் கனகராஜ், கார்த்திக் சுப்புராஜ் கூட்டுத் தயாரிப்பில் உருவான இதில் நாயகனாக விது நடிக்க, நாயகியாக ப்ரீத்தி அஸ்ரானி நடித்துள்ளார்கள். நடிகர் விது ஜிகர்தண்டா - 2, ரெட்ரோ திரைப்படங்களில் வில்லனாக நடித்து பிரபலமானவர்.

இப்படம் கோடை வெளியீடாகத் திரைக்கு வரவுள்ளது. இதன் பாடல்கள் வெளியாகி கவனம் ஈர்த்திருந்த நிலையில், இப்படத்தின் மூன்றாவது பாடலான பூ பாடல் வெளியாகியுள்ளது.

சான் ரோல்டன் இசையமைப்பில் ரத்னகுமார் எழுதிய இப்பாடலை ரவி ஜி பாடியுள்ளார். கடற்கரையில் காதலர்கள் பூ வாங்கும் காட்சியுடன் நல்ல வரிகளால் இப்பாடல் ரசிகர்களிடம் கவனம் ஈர்த்துள்ளது.

Summary

A new song from the film 29 directed by Rathna Kumar

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

கருப்பு 3-வது பாடல்!

கருப்பு 3-வது பாடல்!

29 - மேன்சன் குத்து பாடல் வெளியீடு!

29 - மேன்சன் குத்து பாடல் வெளியீடு!

29 புதிய அப்டேட்!

29 புதிய அப்டேட்!

கர புதிய போஸ்டர்!

கர புதிய போஸ்டர்!

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

ராத்து ராசன் பாடல்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

15 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

#ipl2026 | ராஜஸ்தானைக் கலங்கடித்த அறிமுக வீரர்: யார் இந்த பிரஃபுல் ஹிங்கே? | Praful Hinge |

தினமணி செய்திச் சேவை

17 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தவெக தேர்தல் வாக்குறுதிகள்! அறிவித்த விஜய்! | Vijay full speech

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

#ipl2026 | கொல்கத்தாவை வீழ்த்தி வெற்றிநடையைத் தொடருமா சிஎஸ்கே? | CSK vs KKR Match Preview |

தினமணி செய்திச் சேவை

22 மணி நேரங்கள் முன்பு