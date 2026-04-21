29 வெளியீட்டுத் தேதி!

ரத்னகுமார் இயக்கிய 29 திரைப்படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேயாத மான் படத்தின் மூலம் பிரபலமான இயக்குநர் ரத்னகுமார் இயக்கத்தில் புதிய திரைப்படம் உருவாகியுள்ளது. இதற்கு 29 எனப் பெயரிட்டுள்ளனர்.
இயக்குநர்கள் லோகேஷ் கனகராஜ், கார்த்திக் சுப்புராஜ் கூட்டுத் தயாரிப்பில் உருவான இதில் நாயகனாக விது நடிக்க, நாயகியாக ப்ரீத்தி அஸ்ரானி நடித்துள்ளனர். நடிகர் விது ஜிகர்தண்டா - 2, ரெட்ரோ திரைப்படங்களில் வில்லனாக நடித்து பிரபலமானவர்.
அண்மையில், இப்படத்தில் இடம்பெற்ற பூ பாடலும் வெளியாகி கவனம் ஈர்த்திருந்தது.
இந்த நிலையில், 29 திரைப்படம் வருகிற மே 8 ஆம் தேதி வெளியாகவுள்ளதாக சுவாரஸ்யமான புரோமோ வெளியிட்டு அறிவித்துள்ளனர்.
புரோமோவில் இயக்குநர்கள் லோகேஷ் கனகராஜ், ரத்னகுமார், தயாரிப்பாளர் கார்த்திகேயன் ஆகியோர் படம் குறித்து பேசுவது எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
The release date for the film 29 directed by Rathnakumar, has been announced.
