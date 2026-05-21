கான்சிட்டி வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பவர்ஹவுஸ் தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் முதல் படமாக அர்ஜுன் தாஸ் நாயகனாகவும் அன்னா பென் நாயகியாகவும் நடித்த திரைப்படத்திற்கு கான் சிட்டி எனப் பெயரிட்டுள்ளனர்.
இதனை அறிமுக இயக்குநர் ஹரிஷ் துரைராஜ் இயக்க, சான் ரோல்டன் இசையமைத்துள்ளார்.
முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிகர்கள் யோகி பாபு, வடிவுக்கரசி ஆகியோர் நடித்துள்ள இப்படம் வருகிற ஜூன் 26 ஆம் தேதி வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
The release date for ConCity has been announced.
