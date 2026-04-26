தமிழ்நாடு

நீட் தேர்வு நுழைவுச் சீட்டு திடீர் ஒத்திவைப்பு!

நீட் தேர்வுக்கான ஹால் டிக்கெட் வெளியீடு நாளை ஒத்திவைப்பு

Updated On :26 ஏப்ரல் 2026, 7:02 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

2026-ஆம் ஆண்டு மருத்துவ மாணவர் சேர்க்கைக்காக நடத்தப்படும் நீட் தேர்வுக்கு விண்ணப்பித்திருப்பவர்களுக்கான ஹால் டிக்கெட் நாளை (ஏப். 27) அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் வெளியிடப்படுகிறது.

நிகழ் கல்வியாண்டுக்கான நீட் தோ்வு நாடு முழுவதும் வரும் மே 3-ஆம் தேதி பிற்பகல் 2 முதல் மாலை 5 மணி வரை நடைபெற உள்ளது. தேர்வுக்கான நுழைவுச் சீட்டு, இன்று வெளியிடப்படவிருந்த நிலையில், தேதி ஒத்திவைக்கப்பட்டு, நாளை வெளியிடப்படவிருப்பதாக தேசிய தேர்வு முகமை அறிவித்துள்ளது.

இதன்படி, neet.nta.nic.in என்ற இணையதளத்தில் காலை 10 மணியளவில் நீட் ஹால் டிக்கெட் வெளியிடப்படுகிறது.

தேர்வெழுத விண்ணப்பித்தவர்கள், தங்களின் விண்ணப்ப எண், பிறந்த தேதி உள்ளிட்ட தங்கள் விவரங்களை உள்ளீடு செய்து, நுழைவுச் சீட்டைப் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.

மேலும், தேர்வெழுதச் செல்லும் மாணவர்கள் கண்டிப்பாக நுழைவுச்சீட்டை எடுத்துச் செல்ல வேண்டும்.

NTA to release NEET 2026 admit card on April 27

தொடர்புடையது

நீட் தேர்வுக்கான நுழைவுச் சீட்டு இன்று வெளியீடு! எங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம்?

நீட் தேர்வுக்கான நுழைவுச் சீட்டு இன்று வெளியீடு! எங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம்?

நீட் தேர்வுக்கான ஹால் டிக்கெட் வெளியீடு எப்போது? என்டிஏ அறிவிப்பு

நீட் தேர்வுக்கான ஹால் டிக்கெட் வெளியீடு எப்போது? என்டிஏ அறிவிப்பு

நீட் தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க இன்றே கடைசி நாள்!

நீட் தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க இன்றே கடைசி நாள்!

நீட் தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க கால அவகாசம் நீட்டிப்பு!

நீட் தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க கால அவகாசம் நீட்டிப்பு!

வீடியோக்கள்

கன்னக்குழியா பாடல்!
வீடியோக்கள்

கன்னக்குழியா பாடல்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

21 மணி நேரங்கள் முன்பு
மண்டாடி படப்பிடிப்பு நிறைவு!
வீடியோக்கள்

மண்டாடி படப்பிடிப்பு நிறைவு!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

21 மணி நேரங்கள் முன்பு
வெற்றி உற்சாகத்தில் ஆர்சிபி கோலி | IPL 2026 | RCB | GT | RCB VS GT | Virat kohli
வீடியோக்கள்

வெற்றி உற்சாகத்தில் ஆர்சிபி கோலி | IPL 2026 | RCB | GT | RCB VS GT | Virat kohli

தினமணி செய்திச் சேவை

25 ஏப்ரல் 2026
வாக்கு சதவீதம் உயர்வுக்கு Vijay காரணமா?
வீடியோக்கள்

வாக்கு சதவீதம் உயர்வுக்கு Vijay காரணமா?

தினமணி செய்திச் சேவை

24 ஏப்ரல் 2026