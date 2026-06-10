காதல் செய்வீர் பாடல் வெளியானது!

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Summary
லஷ்மிகாந்தன் கொலை வழக்கு திரைப்படத்தின் முதல் பாடல் வெளியாகி கவனம் பெற்று வருகிறது.
இரண்டு எம் சினிமாஸ் தயாரிக்ககும் இந்தப் படத்தின் 'காதல் செய்வீர்' என்ற முதல் பாடல் வெளியானது. படத்துக்கு தர்புகா சிவா இசையமைத்துள்ளார்.
படத்தில் நடிகர் வெற்றி, நடிகை பிரிகிடா சகா, கவிதா பாரதி, சுப.வீரபாண்டியன் உள்ளிட்டோர் முக்கியமான கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர்.
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