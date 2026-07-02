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லஷ்மிகாந்தன் கொலை வழக்கு வெளியீட்டுத் தேதி!

லஷ்மிகாந்தன் கொலை வழக்கு திரைப்படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதி குறித்து...

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லஷ்மிகாந்தன் கொலை வழக்கு - படம் - எக்ஸ்

Updated On :2 ஜூலை 2026, 8:23 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

லஷ்மிகாந்தன் கொலை வழக்கு திரைப்படம வரும் ஜூலை 10 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என்று படக்குழு அறிவித்துள்ளது.

நடிகர் வெற்றி நடிப்பில் உருவாகியுள்ள லஷ்மிகாந்தன் கொலை வழக்கு திரைப்படத்தை இயக்குநர் தயாள் பத்பநாதன் இயக்கியுள்ளார்.

2எம் சினிமாஸ் தயாரிக்ககும் இந்தப் படத்தில் பிரிகிடா சகா, கவிதா பாரதி, ரங்கராஜ் பாண்டே, சுப. வீரபாண்டியன் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர். தர்புகா சிவா இந்தப் படத்துக்கு இசையமைத்துள்ளார். 

தமிழகத்தையே உலுக்கிய வழக்குகளில் ஒன்றான லட்சுமிகாந்தன் கொலை வழக்கை மையமாக வைத்து இப்படம் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

ஏற்கெனவே, படத்தின் போஸ்டர், பாடல், டிரெய்லர் போன்றவை வெளியாகி வரவேற்பைப் பெற்ற நிலையில், வரும் ஜூலை 10 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் இத்திரைப்படம் வெளியாக உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

The film Lakshmikanthan kolai vazhakku is set to release in theaters on July 10, the film's team has announced.

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