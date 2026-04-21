கன்னக்குழியா... ஹாய் முதல் பாடல்!

ஹாய் திரைப்படத்தின் முதல் பாடல் இன்று வெளியாகியுள்ளது.
அறிமுக இயக்குநர் விஷ்ணு எடவன் இயக்கத்தில் நடிகர் கவின் மற்றும் நடிகை நயன்தாரா இணைந்து நடித்துள்ள ஹாய் திரைப்படத்தை, ‘7 ஸ்கிரீன் ஸ்டுடியோஸ்’ மற்றும் இயக்குநர் விக்னேஷ் சிவனின் ‘ரௌடி பிக்சர்ஸ்’ ஆகிய நிறுவனங்கள் இணைந்து தயாரித்துள்ளன.
இப்படம் மே மாதம் திரைக்கு வரவுள்ள நிலையில், இதன் முதல் பாடலான கன்னக்குழியா என்கிற பாடலை இன்று வெளியிட்டுள்ளனர். விஷ்ணு எடவன் எழுதிய இப்பாடலை ஜென் மார்டின் இசையமைக்க ஜிவி பிரகாஷ்குமார் பாடியுள்ளார்.
The first song from the movie Hi has been released today.
