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தொடுவானத்தில்..! அன்பே டயானா படத்தின் புதிய பாடல்!

அன்பே டயானா திரைப்படத்தின் புதிய பாடல் வெளியாகியுள்ளது குறித்து...

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அன்பே டயானா படத்தின் புதிய பாடல்...

Updated On :12 ஜூன் 2026, 5:32 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

பாரி இளவழகன் நாயகனாக நடித்துள்ள அன்பே டயானா திரைப்படத்தின் புதிய பாடல் வெளியாகியுள்ளது.

ஜமா திரைப்படம் மூலம் இயக்குநராகவும் நடிகராகவும் அறிமுகமானவர் பாரி இளவழகன். இப்படத்தில் பாரி இளவழகனின் நடிப்பு விமர்சகர்கள் மற்றும் ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது.

இதனைத் தொடர்ந்து, பாரி இளவழகன் இயக்கி நாயகனாக நடித்துள்ள புதிய திரைப்படம் “அன்பே டயானா”. மில்லியன் டாலர்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்துள்ள இப்படத்தில் ரம்யா ரங்கநாதன், சேத்தன், ரோஜா, பரிதாபங்கள் கோபி ஆகியோர் நடித்துள்ளனர்.

இசையமைப்பாளர் பரத் சங்கர் இசையில், சென்னை பெரம்பூரில் நடக்கும் காதல் கதையாக உருவாகியுள்ள இப்படத்தின் பெரம்பூர் கானா எனும் பாடல் கடந்த சில நாள்களுக்கு முன்பு வெளியாகி கவனம் பெற்றது.

இந்த நிலையில், அன்பே டயானா திரைப்படத்தின் “தொடுவானத்தில்” எனும் 2 ஆவது பாடலை இன்று (ஜூன் 12) படக்குழுவினர் வெளியிட்டுள்ளனர்.

Summary

A new song from the movie *Anbe Diana*, starring Pari Ilavazhagan as the lead, has been released.

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