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அன்பே டயானா படத்தின் டிரைலர் வெளியீட்டுத் தேதி!

இயக்குநர், நடிகர் பாரி இளவழகன் நடித்த அன்பே டயானா திரைப்படத்தின் டிரைலர் பற்றி...

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அன்பே டயானா படத்தின் டிரைலர். - படம் - எக்ஸ்

Updated On :10 ஜூலை 2026, 5:41 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இயக்குநர், நடிகர் பாரி இளவழகன் நடித்த அன்பே டயானா திரைப்படத்தின் டிரைலர் நாளை (ஜூலை 11) வெளியாகவுள்ளது.

தெருக்கூத்து கலைஞர்களின் வாழ்வியலை மையமாக வைத்து எடுக்கப்பட்ட ஜமா திரைப்படம் மூலம் கவனம் பெற்றவர் இயக்குநர் பாரி இளவழகன். பாரி இளவழகனின் முதல் படமான ஜமாவில் அவரே நாயகனாக நடித்து இயக்கியும் இருந்தார்.

அடுத்ததாக, அவரே இயக்கி, நடித்த அன்பே டயானா திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு முடிந்துள்ளது. இதனை மில்லியன் டாலர் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது.

நடிகை ரம்யா ரங்கநாதன் நாயகியாகவும் சேத்தன், ரோஜா, பரிதாபங்கள் கோபி உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களிலும் நடித்துள்ளனர்.

இந்த நிலையில், இப்படத்தின் டிரைலர் நாளை (ஜூலை 11) மாலை 5 மணிக்கு வெளியாகும் என படக்குழு அறிவித்துள்ளது. மேலும், இந்தத் திரைப்படம் வரும் ஜூலை 17 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

The trailer for the film Anbe Diana, starring director and actor Pari Ilavazhagan, is set to be released tomorrow (July 11).

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