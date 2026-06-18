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பிருத்விராஜின் நோபடி டிரைலர்!

பிருத்விராஜின் புதிய பட டிரைலர் ...

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நடிகர் பிருத்விராஜ்

Updated On :18 ஜூன் 2026, 6:01 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் பிருத்விராஜ் நடித்த ஐ நோபடி படத்தின் டிரைலர் வெளியாகியுள்ளது.

நடிகர் பிருத்விராஜ் நடிப்பில் இறுதியாக வெளியாக விலாயத் புத்தா திரைப்படம் கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றது. தற்போது, ராஜமௌலி இயக்கத்தில் வாரணாசி படத்தில் நடித்து வருகிறார்.

இதற்கிடையே, நிஷம் பஷீர் இயக்கத்தில் பிருத்விராஜ் ஐயம் நோபடி (i'm nobody) என்கிற திரைப்படத்தில் நடித்து முடித்தார். இதில், நாயகியாக பார்வதி திருவோத்து நடிக்க, வங்கியை மையமிட்ட கதையாக இது உருவாகியுள்ளது.

தற்போது, இதன் டிரைலரை வெளியிட்டுள்ளனர். சஸ்பென்ஸ் திரில்லர் காட்சிகள் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன.

i nobody movie trailer out now

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