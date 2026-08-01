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ஜெயலலிதா போல் உண்ணாவிரதம் இருப்பாரா விஜய்? | TVK | CM Vijay | DkShivakumar | Jagadeswaran interview

தவெக அரசு காவிரி விவகாரத்தை கையாளும் முறை குறித்து அரசியல் விமர்சகர் ஜெகதீஸ்வரன் பார்வை...

Updated On :1 ஆகஸ்ட் 2026, 5:55 pm IST

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